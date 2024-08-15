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يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما المرأة يوم الإثنين القادم الموافق 19 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة.

يعرض النادي خلال فعالياته فيلم "الفنكوش" إخراج ألبير أنطوان، وفيلم "بين محطتين" إخراج هدى سمير، وفيلمي "الزائر" و"عباية فينوس" إخراج بثينة الناصري، وفيلم "ما يحدث في حياة نادين" إخراج عمرو فكري، وفيلم "الوداع الأخير" إخراج ياسر سعيد، وفيلم "عيد جواز" إخراج أحمد عصام، وفيلم "مريم وانتصار" إخراج مازن عادل.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية في الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي فنيًا.