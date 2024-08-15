وزيرة الداخلية الألمانية: الاحتجاجات في المطارات خطيرة وتتسم وبالحمق

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وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الاحتجاجات في المطارات الألمانية، التي قام خلالها النشطاء بلصق أنفسهم في المدرج "بالخطيرة وتتسم بالحمق" واقترحت فرض عقوبات أكثر صرامة.

وكان نشطاء من حركة "الجيل الأخضر" المعنية بحماية المناخ اقتحموا مطارات برلين-براندنبورج وشتوتجارت ونورنبرج وكولونيا-بون، ما تسبب في حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية بمطاري كولونيا- بون ونورنبرج.

وكتبت فيرز عبر منصة "إكس": "هذه الأعمال الإجرامية خطيرة وغبية".

وأضافت: "مثيرو المشاكل لا يخاطرون فقط بحياتهم، ولكنهم يعرضون حياة الأخرين للخطر"، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت "تغليظ عقوبة السجن".

وأضافت أن الحكومة تطلب من المطارات أيضا "تحسين أمن منشآتها بصورة كبيرة".