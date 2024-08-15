محافظ كفرالشيخ يتفقد المنشآت الرياضية في نادي سيتي كلوب

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الرياضية بنادي سيتي كلوب فرع مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مصطفى عزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت جولة المحافظ اليوم، المنطقة الترفهية، والمبني الاجتماعي، ومنطقة الملاعب والألعاب، والمركز الثفافي، والمركز الطبي، وصالة الفنون القتالية، واستاد كفرالشيخ «الملعب الرئيسي»، وصالة الألعاب البدنية، وملعب البادل تنس، وملعب الطائرة، وملعب كورة اليد، والصالة المغطاة، وكرم عددًا من الأبطال والمتميزين رياضيًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تطوير الأندية الرياضية بالمحافظة، وذلك في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تسهم في بناء الإنسان المصري، وتتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والأندية الرياضية، وتعمل على توفير كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم ورفع مستواهم الرياضي.

جدير بالذكر أن نادي سيتي كلوب يضم عددًا من المنشآت الرياضية والترفيهية المتنوعة والمتميزة تتمثل في صالة مغطاة معتمدة من الاتحادات المصرية والدولية جاهزة للمباريات الرياضات الجماعية «سلة-طائرة-يد»، وصالة ألعاب المنازلات يمارس بها أنشطة الكاراتية والكيك بوكسينج، والجودو والجمباز، وعدد 4 ملاعب تنس أرضي، وملعبين إسكواش مكيف، وملعبين متعددي الأنشطة السلة والطائرة واليد، وحمامي سباحة ترفيهي نص أولمبي، و2 جيم «رجال-سيدات»، وملعب بادل تنس، وملعب كرة قدم سباعي، واستاد كرة قدم رئيسي بالمدرجات، وقاعدة تنس طاولة.