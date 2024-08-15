القيادي بحركة حماس أسامة حمدان ينفي صعوبة التواصل مع يحيى السنوار

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، ما نقلته وسائل إعلام على لسانه، بشأن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار.

ونقلت الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، عن حمدان، قوله: «ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه (بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد)».

وذكر أن قيادة الحركة تتابع مع «السنوار» عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، مشيرًا إلى أن «الأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية».

وفي وقت سابق، اعترف القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، بوجود «بعض الصعوبات» والتأخير في التواصل مع رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وأصّر في لقاء لوكالة «أسوشيتيد برس»، نُشر اليوم الخميس، أن «الأمر لا يشكل عائقًا كبيرًا أمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة».

ونوه أن «الحركة فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التوسط لوقف إطلاق النار في القطاع، الذي يشهد حربًا دموية منذ السابع من أكتوبر الماضي».

ولفت إلى أن «حماس لن تشارك إلا إذا ركزت المحادثات على تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، وأقره المجتمع الدولي».

وأضاف: «لقد أبلغنا الوسطاء أن أي لقاء يجب أن يعتمد على الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية، وليس التفاوض على شيء جديد، وإلا فإن حماس لا تجد سبباً للمشاركة».

واتهم حمدان، إسرائيل بعدم الانخراط بحسن نية، وقال إن الحركة لا تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة أو راغبة في ممارسة الضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق.