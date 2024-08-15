 الأحد.. حسن الرداد ضيف ريهام السهلي من العلمين على dmc - بوابة الشروق
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الأحد.. حسن الرداد ضيف ريهام السهلي من العلمين على dmc


نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:26 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:27 م

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مساء الأحد المقبل، الفنان حسن الرداد، في حوار خاص من العلمين ببرنامج "حد النجوم" على قناة "dmc".

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلى الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

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