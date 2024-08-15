محكمة روسية تقضي بحبس مواطنة 12 عاما لاتهامها بالخيانة

قضت محكمة روسية اليوم الخميس، بحبس مواطنة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية لمدة 12 عاما لاتهامها بالخيانة.

وأدانت محكمة في مدينة يكاترينبورج السيدة، التي تقيم في لوس انجليس، بجمع أموال من أجل منظمة أوكرانية، وبذلك تعريض أمن الدولة الروسية للخطر.

وقال محامي المتهمة لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء إنه سيطعن على الحكم، ونفى تأكيد المحكمة اعتراف موكلته (33 عاما) بارتكاب التهمة.

وأضاف أنه على الرغم من أن موكلته اعترفت بنقل أموال للمنظمة، فإنها قالت إنها لم تكن على علم بأنه سيتم استخدام الأموال ضد روسيا.

وكان جهاز الأمن الاتحادي احتجز السيدة في شهر فبراير الماضي، وقال في بيان إنه تم استخدام الأموال لشراء أغراض طبية ومعدات وذخيرة، كما اتهم السيدة بالمشاركة في " أعمال عامة لدعم نظام كييف" في الولايات المتحدة.