وزير خارجية فرنسا يدعو لبنان لتجنب التصعيد مع إسرائيل

دعا وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، الخميس، الجانب اللبناني إلى عدم التصعيد مع إسرائيل. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي.

وتمنى سيجورنيه "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني" مع إسرائيل، مقدرا "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".

وأكد "دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه وثقتها به".

وقبل لقائه ميقاتي، زار سيجورنيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر البرلمان بمنطقة عين التينة غرب بيروت.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال الوزير الفرنسي، خلال لقائه بري، "ما يهمنا هو العمل على تخفيف حدة التصعيد، هذه هي الرسالة التي نقلتها إلى السلطات اللبنانية والرسالة نفسها التي سوف أنقلها لبقية الدول في المنطقة".

وأضاف: "نأمل أن يتم تهدئة الأوضاع في هذه الأوقات شديدة الحساسة". وتابع: "ما يهمنا قبل أي شيء، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا هو العنصر الأساسي والضروري الذي لا بد منه إذا أردنا بحث السلام في المنطقة".

بينما جدد بري تأكيد "التزام لبنان بقواعد الاشتباك، وحقه بالدفاع عن النفس بمواجهة العدوانية الإسرائيلية".