دي مينور يعلن مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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أكد نجم التنس الأسترالي أليكس دي مينور، اليوم الخميس، مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، رغم انسحابه من منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس 2024.

وتعرض دي مينور لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون لينسحب من مواجهته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية.

وشارك دي مينور رفقة أليكسي بوبيرين في منافسات زوجي الرجال بأولمبياد باريس لكنهما خرجا من الدور الأول.

وسجل دي مينور أفضل مسيرة له في فلاشينج ميدوز عام 2020 حينما بلغ دور الثمانية كما بلغ الدور ذاته في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة هذا العام.

وقال المصنف العاشر على العالم عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" لتبادل الصور "عملت بشكل شاق في محاولة للتعافي من إصابتي".

وأضاف: "كان من الصعب الغياب عن البطولات ومتحمس لإعلان مشاركتي في بطولة أمريكا المفتوحة، شكرا لكل الدعم الذي تلقيته، لقد ساعدني تماما في هذه الأوقات الصعبة".