تحقيق: عدم ملائمة القارب كانت السبب في غرق مهاجرين بالقناة الإنجليزية عام 2022

وجد تحقيق بريطاني في حادث غرق قارب مهاجرين في القناة الإنجليزية، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في ديسمبر 2022، أن القارب كان "غير ملائم وغير مجهز لمحاولة العبور".

كما كشف التقرير الذي أجرته إدارة التحقيقات في الحوادث البحرية بالمملكة المتحدة أنه لم يتسن للركاب طلب الاستغاثة إلا بالهواتف الجوالة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان تم إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مدينة دوفر الساحلية بجنوب إنجلترا الساعة 0213 فجر 14 ديسمبر 2022، أن قاربا مطاطيا يحمل مهاجرين من فرنسا للمملكة المتحدة من المحتمل أنه في محنة.

ولقي ثمانية مهاجرين على الأقل حتفهم بينما أنقذت سفن الصيد وأفراد البحث والإنقاذ 39 شخصا.

وانتشلت المملكة المتحدة جثث أربعة ضحايا، بينما فقدت الجثث الأخرى في البحر.