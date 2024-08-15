الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط إرهابي لتفجير مركز شرطة في تيومين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار «أيديولوجية القتل الجماعي»، في مقاطعة تيومين الروسية، واعتقالهما.

وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «منع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان: «ونتيجة للتدابير المتخذة، تم القبض على مواطنين روسيين، من مؤيدي أيديولوجية القتل الجماعي، اللذين خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشئون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين».

ولفت إلى «العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات».

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب تجنيدهما 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.