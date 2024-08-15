 عشرات الشخصيات اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة يحثون نتنياهو على إتمام صفقة الرهائن - بوابة الشروق
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عشرات الشخصيات اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة يحثون نتنياهو على إتمام صفقة الرهائن

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 6:24 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 6:24 ص

نشر عشرات من الشخصيات اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحثونه فيها على "إتمام الصفقة المطروحة على الطاولة وتقديم الإغاثة الضرورية لأولئك الذين يعانون" في إسرائيل وغزة.

ووقّع حوالي 100 من الحاخامات والمنشدين الدينيين وغيرهم من الشخصيات من المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة على الرسالة، التي أضافت أن "كل يوم يُحتجز فيه الرهائن في غزة هو يوم يتلاشى فيه الأمل. حان الوقت لإعادة هذا الأمل إلى الضوء الكامل، وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم والشعب اليهودي بأسره من خلال إتمام هذه الصفقة"، بحسب صحيفة هآرتس.


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