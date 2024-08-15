حل مشاكل المياه في منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، نجلاء عبد العال، مدير هيئة التنمية الصناعية في المحافظة، واللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة؛ وذلك لبحث تشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة الصناعية بالبغدادي واستقرار شبكة المياه ومعالجة مشكلة عدم انتظام المياه وضعفها.

وقالت المحافظة، إن ذلك اللقاء أتى تلبية لمطالب المستثمرين بحل مشكلة المياه بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، حيث وجه محافظ الأقصر بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التنفيذية بالمحافظة لإزالة معوقات المرافق التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وكشفت المحافظة، عن أنه تم اليوم الخميس تشغيل خزان المياه والذي تصل سعته إلى 1100 متر مكعب مزود بأربعة طلبات للضخ على المدينة الصناعية والمجمع الصناعي؛ لاستقرار الاتزان المائي في المنطقة الصناعية في جميع الأوقات على مدار اليوم.