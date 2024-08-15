شركة مياه الأقصر تشارك في زراعة 30 شجرة لدعم مستشفى الأورام بطيبة

شاركت شركة مياه الأقصر في مبادرة إنسانية لدعم مرضى الأورام، حيث قامت بزراعة 30 شجرة في مستشفى علاج الأورام بالمجان في مدينة طيبة.

وأوضحت الشركة أنها نظمت هذه الزيارة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في الأقصر، بهدف تقديم الدعم للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، وتعزيز الروح المجتمعية عبر الوقوف إلى جانبهم.

كما تضمنت الزيارة أنشطة موجهة للطلبة، حيث تم تدريبهم على زراعة الأشجار ورعايتها للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تشجيعهم على تقديم التبرعات للمستشفى.

وتهدف هذه المبادرة إلى غرس القيم الإنسانية في نفوس الأطفال، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحمل المسؤولية الاجتماعية.