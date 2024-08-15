 جوجل تكشف تفاصيل قرصنة إيرانية استهدفت حسابات مرتبطة ببايدن وهاريس وترامب - بوابة الشروق
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جوجل تكشف تفاصيل قرصنة إيرانية استهدفت حسابات مرتبطة ببايدن وهاريس وترامب

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 7:00 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 7:00 ص

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، الأربعاء، أن "عملية القرصنة الإيرانية التي تستهدف الحملات الرئاسية الأمريكية مستمرة وأكثر اتساعا مما كان معروفا سابقا"، حيث يواصل متسللون استهداف حسابات البريد الإلكتروني للمسؤولين والأشخاص المرتبطين بنائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لما ذكره باحثو جوجل في منشور على مدونة، استهدفت مجموعة قرصنة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لنحو 12 شخصا مرتبطين ببايدن وترامب، بما في ذلك مسؤولون حكوميون، خلال مايو ويونيو، بحسب شبكة (سي إن إن).

ويزيد إعلان جوجل دليلا جديدا إلى الأدلة الموجودة على "الجهود العدوانية" من قبل إيران لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بالحملات الرئاسية لعام 2024، بحسب (سي إن إن).


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