روسيا توسع عمليات الإجلاء في مقاطعة كورسك وسط توغل القوات الاوكرانية

أصدرت السلطات الروسية، أوامر بإجلاء السكان من منطقة أخرى في مقاطعة كورسك الروسية، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا، بحسب ما ذكره الحاكم أليكسي سميرنوف.

وقال سميرنوف، في منشور في مساء أمس الأربعاء، إنه سيتم نقل السكان في منطقة جلوشكوفسكي إلى بر الأمان.

وبلغ عدد سكان المنطقة، التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، أكثر من 17 ألفا و500 نسمة قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأعلن سميرنوف، صباح اليوم الخميس، أن هناك تحذيرا من وقوع هجوم جوي آخر في منطقة كورسك بسبب التهديد بشن هجمات صاروخية من قبل الجانب الأوكراني.

وقال سميرنوف: "أيها المواطنون الأعزاء، أطلب منكم الاستجابة للوضع الحالي بتفهم جميع توصيات قوات الأمن والسلطات المحلية واتباعها".

وتقع منطقة جلوشكوفسكي على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة الإقليمية كورسك.