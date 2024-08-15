كيربي: الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يأتي دون تحذير

قال مسئول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل "قد يأتي دون تحذير وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن كيربي قوله: "نحن جاهزون لأي رد إيراني ونعمل على المستوى الدبلوماسي لمنع حدوثه".

وفيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار، وصف كيربي بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة بـ"واعدة"، قائلا: "نتوقع أن تستمر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى غد".

وتابع: "الجانبان اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدما تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل"، مشيرا إلى أن "انخراط حماس في محادثات اليوم بالدوحة شبيه بما جرى في المحادثات السابقة".