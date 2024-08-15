إيران تقرر تسوية ديونها لصندوق النقد الدولي

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أبلغ النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا عارف، البنك المركزي الإيراني، بقرار مجلس الوزراء، فيما يخص تسوية ديون الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصندوق النقد الدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح الخميس، أبلغ عارف، وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، قرار مجلس الوزراء المصادق عليه في 10 أغسطس.

وينص القرار على السماح للبنك المركزي بتوفير وتسديد مبلغ 46 ألفًا و756 مليارًا و158 مليونًا و596 ألف تومان، من موارده الداخلية؛ لتسوية الديون الناتجة عن التزامات إيران لصندوق النقد الدولي بهدف تعديل القيمة الريالية.