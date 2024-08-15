مخزون دقيق فول الصويا الصيني يصل لأعلى مستوى خلال 7 سنوات

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قفز مخزون دقيق فول الصويا في الصين، إلى أعلى مستوياته في خلال سبع سنوات حيث أن ضعف الطلب المحلي لم يستوعب الواردات.

وبالتالي تعاني شركات المطاحن في البلاد من مشاكل، كما أن الإمدادات الزائدة لا تبشر بالخير لمزارعي فول الصويا الأمريكيين المتحمسين لبيع محصولهم المقبل لأكبر المستهلكين في العالم.

وقال ليفي لي محلل أسواق السلع في ستون إكس: "لقد افرطت الصين في الشراء ولم يستطع السوق استيعاب كل هذه الكمية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحركت الصين لاستغلال انخفاض الأسعار على مدار الشهور الأخيرة، حيث جمعت كميات قياسية من فول الصويا من أمريكا الجنوبية.

وقال التجار، إن المستوردين الصينيين مازالوا يشترون شحنات فول الصويا الأمريكية لتغطية الطلب من سبتمبر، ولكن وتيرة المشتريات بطيئة للغاية.