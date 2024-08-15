واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات، استيلاء الحوثيين على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء.

وقالت السفارة الأمريكية لدى صنعاء في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، إن «اقتحام الحوثيين واستيلاءهم على مكتب المفوضية السامية في صنعاء ينتهك الأعراف الدولية، ويبين أن الحوثيين لا يحترمون أدنى الممارسات الدولية الأساسية».

ونوهت أن «هذا العمل ليس سوى خطوة أخرى ضمن سلسلة عدوانية من أعمال الحوثيين، والتي تشمل عمليات اعتقال لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية يعملون لمساعدة الشعب اليمني».

وحذرت من أن «هذه الأعمال ستفاقم عرقلة عمليات تسليم المساعدات إلى المدنيين اليمنيين الذين يعانون من ظروف الأزمة منذ وقت طويل».

وأكدت أن «الولايات المتحدة تواصل دعم السلام المتفاوض عليه في اليمن برعاية الأمم المتحدة، كما تدعم بشدة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الوكالات والمنظمات التي تغيث الشعب اليمني».

وأشارت إلى «عدم إمكانية التوصل إلى حل دائم للصراع اليمني، ما دام الحوثيون يصرون على مهاجمة السفن الدولية ويهددون جيرانهم والشعب اليمني».

وفي يونيو الماضي، احتجزت جماعة الحوثي 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.

وقوبلت هذه الاعتقالات بإدانات دولية واسعة شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، بينما قالت الجماعة إنها احتجزت شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.