محافظ بني سويف يتابع مع وكيل الصحة الإجراءات المنفذة حيال حريق بمركز طبي خاص

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإجراءات المنفذة، حيال تعرض أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، مساء أمس الأربعاء، لحريق محدود نتيجة تصاعد أدخنة من إحدى الثلاجات الموجودة بغرفة بالدور الثاني بالمركز"، بحسب ما جاء في التقرير المبدئي لأسباب الحريق.

وكلف المحافظ، فور إخطار مركز السيطرة بديوان عام المحافظة بالحادث، السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة، ورئيس المدينة بالانتقال الفوري إلى محل الواقعة، بالإضافة إلى توجيه سيارات الحماية المدنية والإسعاف بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة في بني سويف الدكتورة سماح جاد، أنه فور تكليف المحافظ بسرعة التعامل مع تداعيات الواقعة، تم التواجد مع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للتعاون، ونقل أي حالات داخل المركز لمستشفى بني سويف التخصصي، حفاظًا على سلامة الحالات المتواجدة داخل المركز الطبي، حيث لم تسفر الواقعة عن خسائر في الأرواح أو تعرض المرضى به لمضاعفات صحية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم نقل 6 حالات من الأطفال المتواجدين داخل حضانات المركز إلى قسم الحضانات بمستشفى بني سويف التخصصي، حرصا على سلامتهم وهم بحالة جيدة، بالإضافة إلى 3 حالات تم نقلهم من المركز إلى المستشفى أيضا من بينهم حالتي ولادة، وحالة عناية متوسطة، وحالة تم نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لحين تحسن الحال.

كما تم نقل مصابين اثنين باختناق بسبب الأدخنة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم الاطمئنان على استقرار الحالات والتوجيه بمتابعتهم لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة المستشفى.