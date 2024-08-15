استطلاع: التضخم يقلص من مدخرات الشيخوخة لأكثر من ثلث الألمان

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من ثلث الألمان يقلصون حاليا مدخرات الشيخوخة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار في السنوات الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة التأمين "أكسا"، أن 37% من الألمان ذكروا أنهم يقلصون مدخراتهم المخصصة للشيخوخة بسبب الارتفاع الحاد في التضخم. وبلغت نسبة من قالوا ذلك قبل عام 32%.

وشمل الاستطلاع 2053 شخصا في ألمانيا خلال الفترة بين 24 و26 يوليو الماضي. ووفقا لـ"أكسا"، فإن النتائج تمثل السكان الألمان الذين تفوق أعمارهم 18 عاما.

وأظهر الاستطلاع أن 62% من الألمان يدخرون شهريا أموالا من أجل معاش خاص للشيخوخة (56% العام الماضي).

وأشار الاستطلاع إلى تفاوت كبير في قيمة المبالغ المدخرة من أجل المعاش الخاص للشيخوخة، حيث ذكر 14% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يدخرون من أجل ذلك أقل من 100 يورو شهريا، بينما يدخر 17% ما بين 100 و200 يورو شهريا، و12% ما بين 200 إلى 300 يورو شهريا، 8% ما بين 300 إلى 400 يورو شهريا، و11% أكثر من 400 يورو شهريا.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% من الألمان يعتمدون حصرا على المعاش القانوني. وفي العام الماضي كانت نسبة هؤلاء 27%.

وتوصي وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية الشباب على وجه الخصوص بالاستثمار في معاش إضافي للشيخوخة. وكتبت الوزارة على صفحتها الإلكترونية: "حقيقة أن الناس سيعيشون حياة أطول في المستقبل وأن نسبة كبار السن ستزداد سيكون لها تأثير خاصة في المستقبل. والنتيجة هي أن تأمين التقاعد القانوني لن يكون قادرا على القيام بما يفعله اليوم على المدى الطويل". وأوضحت الوزارة أن المعاشات الإضافية للشيخوخة، التي تدعمها الدولة، تتيح الفرصة لتحقيق دخل إضافي في الشيخوخة.

ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، فإن 87% من القوى العاملة في ألمانيا لديهم تأمين تقاعد قانوني في عام 2023، أما الموظفون الباقون فهم من العاملين لحسابهم الخاص، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في وظائف هامشية، ذلك إلى جانب العاطلين عن العمل.