سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال تموز/يوليو الماضي للشهر التاسع على التوالي، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاعات الرئيسية.

وكشفت البيانات ارتفاع صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8ر32 % لتصل إلى 4ر19 مليار دولار أمريكي خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 6ر14 مليار دولار في عام 2023، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفعت الواردات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1ر12 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

وارتفعت مبيعات الشاشات في الخارج بنسبة 2% لتصل إلى 93ر1 مليار دولار مع انتعاش سوق الأجهزة الإلكترونية.

وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 4ر69 % لتصل إلى 23ر1 مليار دولار مع زيادة الطلب على قطع غيار الهواتف المحمولة بدرجة حادة في الصين وفيتنام.

كما قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 1ر51 % لتصل إلى 31ر1 مليار دولار بفضل الطلب المتزايد على مراكز البيانات، لكن صادرات معدات الاتصالات تراجعت بنسبة 4ر2 % لتصل إلى 190 مليون دولار.

وبحسب الدول، ارتفعت الصادرات إلى الصين وهونج كونج مجتمعة بنسبة 1ر31 % على أساس سنوي لتصل إلى 92ر7 مليار دولار، مسجلة نموا للشهر التاسع على التوالي، بفضل الزيادة الإجمالية في صادرات الرقائق والشاشات.