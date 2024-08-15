نتنياهو يعتزم مطالبة جانتس بسداد تكاليف زيارته لأمريكا للقاء هاريس في مارس

يعتزم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبة الوزير السابق في حكومة الحرب بيني جانتس بدفع عشرات الآلاف من الشواكل لسداد تكاليف زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في مارس على نفقة الدولة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن زيارة جانتس للولايات المتحدة "تمت دون الحصول على موافقة، كما تقتضي القواعد"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" عبر موقعها الإلكتروني..

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "جرى التوضيح لجانتس ومكتبه، قبل قيامه بالزيارة، بأنه كون هذه زيارة خاصة، فإن مكتب رئيس الوزراء لن يغطي التكاليف".

ولم يحدد البيان قيمة المبلغ الذي يعتزم مكتب رئيس الوزراء طلبه من جانتس، لكن تقارير تقدر هذا المبلغ بـ 70 ألف شيكل (18 ألف دولار).

يذكر أن جانتس توجه إلى الولايات المتحدة، في أوائل مارس، حيث عقد اجتماعات مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأعضاء في الكونجرس، ومسؤولين آخرين.