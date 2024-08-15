بحث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مستجدات المحادثات حول الحرب الدائرة في السودان التي بدأت أعمالها في سويسرا أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن بيان لمجلس السيادة اليوم الخميس، أن البرهان أوضح للمسؤول الأمريكي أن الموقف السوداني الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ إتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة .

وأكد البرهان بحسب البيان، أنه ليس هنالك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة المسهلين .