حملة لرفع الإشغالات من على جانب الطرق في مدينة الأقصر

قال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات شملت إزالة العديد من الحواجز الثابتة والمتحركة المتواجدة في عدد من الشوارع على جانبي الأرصفة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعدى على حرم الطريق العام ، دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة، مما يترتب عليه وجهة غير حضارية.

وأكد الشرابي، أن هذه الحملات تأتي استكمالا لخطة المدينة في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط بالشوارع؛ لإيجاد السيولة المرورية، وحفاظا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.