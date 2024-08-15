قيادي في حماس: القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بخير

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" أسامة حمدان، أن قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة، محمد الضيف "بخير".

وأشار حمدان إلى أن "ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة بشعة بعد قصف المدنيين تزامنا مع إعلانه استهداف وتصفية الضيف حينها في نفس المكان والإتيان على ذكر اسمه (الضيف) "كان مجرد حجة لتبرير المجرزة التي ارتكبها الإسرائيليون".

ولفت حمدان إلى أنها كانت مجزرة بشعة وكانت في المنطقة التي أعلن الجيش الاحتلال أنها "منطقة آمنة".

وقد أكد الجيش الاحتلال مطلع أغسطس الجاري مقتل الضيف في قطاع غزة، مشيرا حينها إلى استناده لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ولفت في بيان إلى أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس في "حماس"، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع. مع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين".

بدورها، نفت "حماس" "ادعاءات وأكاذيب جيش الاحتلال بشأن مقتل الضيف"، مؤكدة أنه "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي غزة والتي ادعى الجانب الإسرائيلي استهداف الضيف فيها كانت تصنف "منطقة آمنة" جنوبي القطاع وأدى القصف إلى استشهاد 90 شخصا.