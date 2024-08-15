نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية حياة كريمة على مدار يومين في قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور.

وأوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القافلة تضمنت 9 عيادات طبية بـ9 تخصصات، وتردد عليها 981 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، و تم تحويل حالتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة.

وأشار إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 140 حالة، وفحص 23 حالة بالأشعة، و 36 حالة أخرى بالسونار، وتم إجراء 120 تحليلا بمعمل الدم، و11 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 68 مواطنا.

وأضافت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.