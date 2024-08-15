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الجيش الروسي يحرر بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 4:24 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال البيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح البيان أنه "تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الـ 15 من الحرس الوطني".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 عسكريا ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" ومدفعين".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


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