محافظ الإسماعيلية يستقبل البطلة الأولمبية سارة سمير ويشيد بإنجازها في أولمبياد باريس

استقبل اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، البطلة الأولمبية سارة سمير، ابنة مركز القصاصين الجديدة، التي أحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو.

وأعربت سارة سمير عن سعادتها الكبيرة بفوزها بالميدالية الفضية، وبرؤية البهجة في وجوه المصريين، موضحة أنها كانت تطمح إلى الحصول على الميدالية الذهبية، موجهة الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل واستقباله الحار لها.

كما أشارت إلى استعدادها لخوض بطولات عالمية قادمة في البحرين وطوكيو، مبدية فخرها بحصادها السنوي للميداليات الذهبية.

من جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بعزيمة وإصرار سارة سمير خلال منافسات الأولمبياد، مؤكدًا أن ما حققته من إنجاز يعكس قوة الإرادة والقدرة على رفع علم مصر في المحافل الدولية. كما نوه إلى دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لأبطالها الرياضيين، مشددًا على أن الجهود المبذولة من قبل الدولة لمساندة الأبطال لا تتوقف.

وفي سياق متصل، أعلن إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عن تدشين مشروع جديد لرفع الأثقال في المحسمة الجديدة بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، بدعم من وزير الشباب والرياضة.

وأوضح أن المشروع سيشهد اختبارات لاختيار 10 من بين 500 متقدم، مشيرًا إلى خطط لتدشين مشروع آخر في منطقة الهوانية قريبًا.

وقد أقيم حفل استقبال كبير لسارة سمير أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية في الشارع التجاري، بمشاركة فريق الكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الإسماعيلية بتقديم درع المحافظة وشهادة تقدير للبطلة تقديرًا لإنجازها الرياضي المميز.



