فيردر بريمن يعلن رحيل نابي كيتا

أكد فيردر بريمن الألماني، رحيل الغيني نابي كيتا، لاعب وسط الفريق، والبالغ من العمر 29 عاما، والذي جرى إيقافه منذ أبريل الماضي.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي: "نابي كيتا لن يعود لتدريبات الفريق استعدادا لبطولة الدوري الألماني، لكنه سيواصل التدرب منفردا متطلعا لتحد جديد".

وفي أبريل الماضي، أعلن فيردر بريمن إيقاف كيتا حتى نهاية الموسم، كما فرض عليه غرامة كبيرة، وقرر أن لا يتدرب اللاعب مع الفريق ولم يعد جزءا من الفريق الأول.

وجرى إيقاف أبريل الماضي بسبب رفضه السفر إلى ليفركوزن ورفض خوض المباراة حينما علم أنه لن يبدأ المباراة كأساسي، وخسر بريمن المباراة بنتيجة 0/ 5 في 14 من الشهر ذاته.

وانضم كيتا إلى بريمن في صيف عام 2023 بعدما قضى 5 مواسم في ليفربول، وغاب عن النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة كما شارك مع منتخب بلاده غينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع العام الجاري، ولعب فقط 5 مباريات مع بريمن في مجمل 100 دقيقة.