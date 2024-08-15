تسبب استمرار ارتفاع الأسعار في تقليل إقبال الأسر في ألمانيا بعض الشيء على تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

وأعلنت بيترا فايجل، رئيسة مركز معلومات الأسماك في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن مجموع ما اشترته الأسر الألمانية من أسماك ومأكولات بحرية العام الماضي وصل إلى 418 ألف طن و240 كيلوجراما.

ويمثل ذلك تراجعا بنسبة 2ر4% مقارنة بعام 2022.

وأوضحت فايجل أن مجموع ما أنفقته الأسر على شراء هذا النوع من الطعام في العام الماضي قارب 1ر5 مليار يورو بزيادة بنسبة 7ر3% مقارنة بما تم إنفاقه في 2022.

وقالت:" هذا رقم قياسي لم يتم تجاوزه إلا في العامين الاستثنائيين خلال جائحة كورونا".

وفي العام الأخير قبل كورونا، عام 2019، كان الألمان اشتروا نحو 401ألف طن من الأسماك والمأكولات البحرية مقابل 1ر4 مليار يورو. وكان سعر الكيلو في ذلك الوقت يبلغ في المتوسط 8ر9 يورو مقابل 13ر12 يورو في العام 2023.

وكما هو الحال من الناحية التقليدية استأثر شمال ألمانيا بالنصيب الأكبر من كمية الأسماك التي يجري تناولها في البلاد مقارنة ببقية المناطق حيث وصل معدل استهلاك الأسماك لكل فرد في ولاية شلزفيج-هولشتاين العام الماضي إلى 7ر6 كيلوجرام لكل فرد، وإلى 4ر6 كيلوجرام لكل فرد في ولاية بريمن، ثم معدل بـ 1ر6 كيلوجرام لكل فرد في كل من ولايتي هامبورج وساكسونيا السفلى (وجميع هذه الولايات تقع في شمال ألمانيا).

وفي المقابل، جاءت ولاية بادن-فورتمبرج (بجنوب غرب ألمانيا) في الترتيب الأخير في معدل استهلاك الأسماك بـ 7ر4 كيلوجرام للفرد.