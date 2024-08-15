تقرير: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 33 محتجزا على قيد الحياة في غزة

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طالبت إسرائيل بالإفراج عن 33 من المحتجزين، مازالوا أحياء كمرحلة أولى، وذلك خلال المباحثات بشأن الحرب غزة بالدوحة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المندوبين الإسرائيليين قدموا قائمة بالأسماء كشرط للتوصل لاتفاق. وقال المسئولون إن إسرائيل لا تريد أن تجد نفسها في موقف تتسلم فيه جثث الرهائن من حركة حماس.

ويتردد أن الرهائن الـ33 من الحالات الإنسانية، التي تشمل نساء وأطفالا وكبار سن ومرضى، بالإضافة إلى جنديات.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، فإن حماس مازالت تحتجز 115 أسيرا، بينها 41 أعلنت تل أبيب وفاتهم.