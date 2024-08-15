الشرطة اليونانية تلقى القبض على 8 أوكرانيين وإسرائيليين للاشتباه في تهريب مخدرات

قالت الشرطة اليونانية في أثينا، اليوم الخميس، إن محققين يونانيين وإسرائيليين ألقوا القبض على 8 أشخاص للاشتباه في عضويتهم بعصابة تعتزم تهريب المخدرات من أوروبا إلى إسرائيل.

وأضافت الشرطة أن من بين المقبوض عليهم ثلاثة رجال وسيدة من أوكرانيا، ومثلهم من إسرائيل. كما صادرت الشرطة نحو 53 كيلوجراما من مادة الاكستاسي بقيمة سوقية تقدر بـ 5ر2 مليون يورو (75ر2 مليون دولار).

وتم إلقاء القبض على أفراد العصابة المشتبه بهم أمس الأربعاء بالقرب من مدينة فولوس بوسط اليونان.

وكان من المفترض أن يقوم الأوكرانيون بتسليم المخدرات للإسرائيليين، على أن يتم بعد ذلك نقلها من اليونان إلى إسرائيل على متن يخت. وتدخلت الشرطة وألقت القبض على الثمانية أشخاص في الوقت الذي كان يقوم فيه الأوكرانيون بتسليم المخدرات للإسرائيليين.

وما زال يبحث المسئولون عن أعضاء آخرين بالعصابة، وطاقم عمل اليخت الذي كان سينقل المخدرات إلى إسرائيل.