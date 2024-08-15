الإمارات: 7% زيادة بحركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول من 2024

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، اليوم الخميس، تحقيقه نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهد تسجيل 8472 رحلة بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي النمو في حركة الطيران الخاص هذا العام بعد تسجيل نتائج قياسيّة في 2023 حيث بلغ عدد رحلات الطائرات الخاصة نحو 16657 رحلة مع توقع وصول عدد الرحلات إلى 18 ألفا بحلول نهاية عام 2024.

وأشارت إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.