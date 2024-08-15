ضبط عنصرين إجراميين بالغربية وأسيوط بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصرين إجراميين بالغربية وأسيوط لحيازتهما مخدرات بقصد الإتجار تقدر بأكثر من 3 ملايين جنيه.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط سيدة، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتها (30 كيلو حشيش).

وفي أسيوط ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية- بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته (6,5 كيلو أفيون، 3 كيلو حشيش، بندقية خرطوش وطلقات، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، سلاح أبيض، ميزان حساس) تقدر قيمتها المالية بحوالي بـ3.3 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.