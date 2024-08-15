 وزير السياحة الأردني: نملك علاقات قوية مع روسيا وربط جوي مباشر بين البلدين قريبا - بوابة الشروق
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وزير السياحة الأردني: نملك علاقات قوية مع روسيا وربط جوي مباشر بين البلدين قريبا

علم الأردن
علم الأردن
د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 8:54 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 8:54 ص

قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إنه لا يمكن الحديث عن تطوير السياحة بين بلدين دون وجود ربط جوي مباشر بينهما.

وأضاف القيسي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن الأردن يهتم بتطوير السياحة مع روسيا، ومن المقرر استئناف الربط الجوي بين موسكو وعمان في 15 أكتوبر من العام الحالي.

وأكد القيسي أن الرحلات الجوية بين البلدين ستبدأ برحلتين كل أسبوع من عمان إلى موسكو، في حين يمكن زيادة عدد الرحلات بناء على عدد الزوار القادمين من روسيا إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وشدد القيسي على أن هناك علاقات سياسية متميزة بين روسيا والأردن، وخاصة بين العاهل الأردني الملك عبدالله، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا على ضرورة انعكاس هذه العلاقات المتميزة على الملف السياحي وتطويرها بين البلدين.


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