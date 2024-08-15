ميقاتي: نمر بفترة صعبة وليس أمامنا سوى التحلي بالصمت والصبر

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شارك في اللقاء سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

وجدد الوزير سيجورنيه، خلال الاجتماع، دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه وثقتها به، متمنيًا «استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني».

وأعرب الوزير الفرنسي، عن تقديره لـ «ضبط النفس» في هذه الفترة الصعبة، وفقًا للبيان.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية «دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة».

وقال في تصريحات صحفية بعد انتهاء الزيارة: «في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن إلا أن نتحلى بالصمت والصبر والصلاة».