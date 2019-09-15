هيئة الانتخابات التونسية: لم تسجل خروقات كبيرة حتى الآن في عملية التصويت

•عملية التصويت قد تتعدى 40% من المسجلين في القوائم حتى الآن

قال نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، إنه لم يتم تسجيل خروقات كبيرة حتى الآن في عملية التصويت.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن عملية التصويت حتى الآن تمر بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن عملية التصويت قد تتعدى 40% من المسجلين في القوائم حتى الآن، لافتًا إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات سيتم بعد انتهاء عملية التصويت وفرز عدد الأصوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب سادس رئيس فى تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.