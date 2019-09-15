منتخب الجزائر للشباب يلاقي السنغال وديا

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، مع ضيفه منتخب السنغال وديا يومي 25 و28 سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2021.

واستعدادا لمواجهتي السنغال، سيدخل المنتخب الجزائري معسكرا اعداديا خلال الفترة من 22 وحتى 29 من الشهر الجاري بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة.

واستدعى الجهاز الفني الذي يقوده الفرنسي لودوفيك باتلي 23 لاعبا، بينهم 10 ينشطون في نادي بارادو، و5 من نادي شباب بلوزداد، ولاعبين اثنين من كل من مولودية الجزائر، ووفاق سطيف، ولاعب واحد من أندية نصر حسين داي، ووداد تلمسان، وجمعية وهران واتحاد الجزائر.