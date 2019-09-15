زعيم حزب البديل يتهم الرئيس الألماني بإقصاء حزبه

انتقد ألكسندر جاولاند، زعيم حزب البديل الألماني، رئيس بلاده، فرانك-فالتر شتاينماير بشدة مجددا بسبب وصف الرئيس للحزب بأنه مناوئ للمدنية.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال جاولاند الذي يتزعم أيضا كتلة الحزب البرلمانية، اليوم الأحد: "وأخيرا حاول إقصاءنا من الحوار السياسي، وهذا ليس من واجباته".

وأوضح جاولاند، أنه ليس من واجبات الرئيس الألماني، بوصفه يمثل سلطة محايدة، أن يتخذ موقفا من حزب ما وإطلاق معركة انتخابية.

كان شتاينماير أعرب مؤخرا عن اعتراضه على ادعاء حزب البديل بأنه يمثل المواطنين واتهم الحزب بصورة غير مباشرة بتبني موقف "مناوئ للمدنية"، وقال وزير الخارجية الألماني الأسبق في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" إن المدنية وسيادة القانون وحقوق الحريات الفردية أمور ترتبط ببعضها البعض.

وأضاف شتاينماير: "ومن يرى نفسه منتميا إلى هذا التقليد، لا يمكنه في الوقت نفسه أن يمتدح فكرا إقصائيا أو استبداديا أو حتى شعبويا، فهذا هو النقيض من المدنية، فهو مناوئ للمدنية".

وتأتي تصريحات شتاينماير كرد فعل على تصريحات جاولاند التي قال فيها بعد انتخابات ولايتي براندنبورج وسكسونيا إن حزبه "ممثل المواطنين".

وفي رده على سؤال حول موقفه من بيورن هوكه، مؤسس الجناح اليميني في الحزب، ورئيس الحزب في ولاية تورينجن، قال جاولاند: "ليس كل ما يقوله هوكه، يكون هو رأيي دائما، لكن في الوقت نفسه يجب القول أيضا إن كلام هوكه دائما ما يتعرض لسوء التفسير".

وأشار إلى أن هذا هو الذي حدث عندما وصف هوكه النصب التذكاري للهولوكوست في برلين بأنه "نصب العار"، وتابع جاولاند أنه "نصب عارنا".