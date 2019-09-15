 حبس خفير ونجله أسبوع وتغريمهما 5 آلاف جنيه بتهمة البلطجة في المنوفية - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2019 1:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

حبس خفير ونجله أسبوع وتغريمهما 5 آلاف جنيه بتهمة البلطجة في المنوفية

كتب- مصطفى المنشاوي
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 1:31 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 1:31 م

قررت محكمة جنح مستانف شبين الكوم، حبس خفير نظامي من قوة شرطة مركز بهناي بالمنوفية على المعاش، ونجله، سائق، أسبوع وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بممارسة البلطجة والتعدي بالضرب والتهديد بالقتل لطالب؛ لإجبار أهله على بيع منزلهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهم "عبده زعرب"، ونجله "أحمد"، بالتعدي بالضرب على "محمد هـ." طالب، وإصابته بجرح في اليد اليمنى، وتهديده بالقتل، وممارسة البلطجة على أهل المجني عليه في القرية لإجبارهم على بيع منزلهم.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم خفير على المعاش، ونجله سائق توكتوك، استخدما "شومة ومطواة"، تهجم بهما على المجني عليه في محاولة لقتله، بسبب عدم رضا أهله بيع منهزلهم له.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك