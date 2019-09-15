حبس خفير ونجله أسبوع وتغريمهما 5 آلاف جنيه بتهمة البلطجة في المنوفية

قررت محكمة جنح مستانف شبين الكوم، حبس خفير نظامي من قوة شرطة مركز بهناي بالمنوفية على المعاش، ونجله، سائق، أسبوع وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بممارسة البلطجة والتعدي بالضرب والتهديد بالقتل لطالب؛ لإجبار أهله على بيع منزلهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهم "عبده زعرب"، ونجله "أحمد"، بالتعدي بالضرب على "محمد هـ." طالب، وإصابته بجرح في اليد اليمنى، وتهديده بالقتل، وممارسة البلطجة على أهل المجني عليه في القرية لإجبارهم على بيع منزلهم.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم خفير على المعاش، ونجله سائق توكتوك، استخدما "شومة ومطواة"، تهجم بهما على المجني عليه في محاولة لقتله، بسبب عدم رضا أهله بيع منهزلهم له.