تنفيذ 13 ألف مشروعا بتكلفة مليار و361 مليون جنيها ضمن مبادرة «مشروعك» بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن تنفيذ 13 ألفا و165مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و361 مليون و59 ألف جنيها، لتوفر 25 ألفا و862 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالمبادرة هى مشروع نقل وتداول اللحوم بطريقة آمنة وصحية من خلال سيارات مجهزة، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة ومنها "تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ووجبات سريعة، ومخابز نصف آلي، وآلي".

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مصانع سيراميك، ورخام، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.

وكشف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المقرات تفاعلا مع المبادرة بعدد 1796 مشروعا، ثم دار السلام بعدد 1390 مشروعا، والمنشاة 1389 مشروعا، والمراغة 889 مشروعا، والبلينا 1331 مشروعا، وجهينة 916 مشروعا، وطما 1418 مشروعا، وسوهاج 676 مشروعا، وحي غرب 416 مشروعا، وجرجا 1412مشروعا، وأخميم 681 مشروعا، وحي شرق 424 مشروعا، وساقلتة 331 مشروعا، وحي الكوثر 96 مشروعا.