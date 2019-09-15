مدرب لايبزيج يتوقع غياب كامبل لفترة طويلة

ربما يغيب كفين كامبل، صانع ألعاب نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب السلوفيني مشاكل في مفصل الكاحل منعته من المشاركة مع نادي أمس السبت أمام بايرن في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج إن كامبل " لا يستطيع حاليا أن يقوم بالحركة المميزة لكرة القدم، وسيجري علاجا لمدة أسبوع نحاول خلاله التخلص من الألم، وبعد ذلك، ستكون هناك قرارات أخرى حول ما إذا كان يستطيع أن يبدأ من جديد أو أن نضطر إلى التفكير في أمور أخرى".

ويعاني كامبل مشاكل مفصل الكاحل منذ عدة أشهر، ولم يشارك لاعب الوسط في الغالب في جلسات التدريب مؤخرا حتى يكون جاهزا ليوم المباراة.