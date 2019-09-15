الهند تعرب عن قلقها من انتهاكات وقف إطلاق النار الباكستانية

اتهمت الهند -اليوم الأحد- باكستان بارتكاب أكثر من 2050 انتهاكا غير مبرر لوقف إطلاق النار على حدود كشمير هذا العام.

فقد توفي 21 هنديا على الأقل في انتهاكات باكستانية على الحدود الدولية، بالإضافة إلى خط المراقبة، الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها إلى جزئين، أحدهما يخضع للإدارة الهندية والآخر للإدارة الباكستانية.

وزادت المناوشات الحدودية، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين بعد أن جردت نيودلهي الشهر الماضي الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير من وضع الحكم الذاتي الخاص، في خطوة أغضبت باكستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، رافيش كومار "لقد ألقينا الضوء على مخاوفنا من انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار من قبل قوات باكستانية، بما في ذلك دعم تسلل الإرهابيين عبر الحدود واستهداف مدنيين هنود ومواقع حدودية من قبل القوات الباكستانية".

وأضاف "لقد طلبنا مرارا من باكستان أن تطلب من قواتها الالتزام بالتفاهم المتعلق بوقف إطلاق النار عام 2003 والحفاظ على السلام والهدوء على طول خط المراقبة والحدود الدولية".

تأتي البيانات الجديدة بعد أيام من طرح إسلام آباد قضية كشمير أمام اجتماع للأمم المتحدة، متهمة الهند بانتهاك حقوق الإنسان بفرض إغلاق أمني في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.

ورفضت نيودلهي المزاعم الباكستانية، وبدلا من ذلك اتهمت إسلام آباد بتأجيج العمليات المسلحة في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، قائلة إن قوات باكستانية تفتح النار لتوفير غطاء للمسلحين للتسلل إلى أراضيها.