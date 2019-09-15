الرئيس الهندي يزيح الستار عن تمثال نصفي للزعيم غاندي في سويسرا

أزاح الرئيس الهندي رام نات كوفيند الستار عن تمثال نصفي للزعيم الهندي البارز المهاتما غاندي في مدينة فيلنوف السويسرية ، التي يزورها في إطار جولة خارجية له.

وقدم الرئيس شكره إلى المدينة لاحتفائها بذكرى الزعيم الراحل ، معربا عن أمله أن تلهم مسيرته الإنسانية التعامل مع قضايا تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك حسبما ذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية اليوم الأحد.

وأشار الرئيس إلى الرابطة المميزة التي جمعت غاندي بمدينة فيلنوف التي زارها عام 1931، وجاء الافتتاح خلال رحلة كوفيند الخارجية الممتدة لتسعة أيام يزور فيها أيسلندا وسويسرا وسلوفينا.