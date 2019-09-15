الداخلية: القضاء على خلية إرهابية في شمال سيناء وإصابة 3 ضباط

أعلنت وزارة الداخلية القضاء على مجموعة إرهابية قبل تنفيذها لسلسة عمليات عدائية وتخريبية في شمال سيناء، وإصابة 3 ضباط وأحد الأفراد في العملية الأمنية.

وذكرت الوزارة في بيان لها ظهر الأحد، أن معلومات توفرت لدى الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وتخطط لتنفيذ سلسة من العمليات العدائية، تجاه أكمنة القوات المسلحة والشرطة، وتم التعامل مع تلك المعلومات.

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد العناصر الإرهابية داخل سيارة ماركة "أيسوزو ديماكس" بيضاء، إلا أنهم فور شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل معم ما أسفر عن مصرعهم جميعا، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخائر، وأسطوانات تقطيع معادن وطبنجة cz تبين أنها مستولى عليها من أحد أفراد الشرطة واستشهاده في 4 يناير 2018، كما تبين أن السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بالإكراه في 9 سبتمبر الجاري، من أحد المواطنين.

وأشارت الداخلية إلى إصابة ضابط بطلق ناري بالعضد الأيسر وعدة شظايا بالساعد الأيمن.

وتابعت في بيانها أن معلومات الأمن الوطني أكدت تواجد أحد العناصر بالمنطقة ويدعى أحمد عادل محمد سعيد، وشهرته "أبو حمزة" وتم محاصرته لكنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتعاملت معه، ما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابطين وأحد أفراد القوة الأمنية وعثر بحوزته على السلاح المستخدم وكمية ما الذخيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المعلومات وتحليلها يشير إلى تلقي العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة بالخارج في إطار مخططاتهم الهدامة، تزامنا مع محاولات التأثير على الحالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.