 السودان يدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان يدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:06 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:06 م

أدانت الحكومة السودانية بشدة الاعتداء الإرهابي على منشآت وبنى تحتية مدنية سعودية، باعتباره عملًا إجراميًا شنيعًا، يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد - أن السودان تابع بقلق أنباء الهجوم الغاشم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية أمس السبت، مؤكدة وقوف البلاد وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، ومساندتها لحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

وطالبت المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده من أجل التصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة، والتي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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