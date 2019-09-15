الرئيس الإيراني يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في قمة ثلاثية

أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام برويز إسماعيلي، أن الرئيس حسن روحاني سيتوجه اليوم الأحد إلى أنقرة للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي الإيراني الروسي التركي، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم.

وقال إسماعيلي -في تصريح له اليوم- إنه تم حتى الآن عقد 4 اجتماعات بين رؤساء الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا وكان إحدها في طهران، مضيفا أن اجتماع القمة الثلاثي الخامس سيعقد غدا حول قضية سوريا ومسيرة آستانا حيث يتضمن جدول أعماله دراسة أحدث الأوضاع الميدانية في سوريا.

وحول موعد زيارة الرئيس روحاني إلى تركيا، قال إن رئيس الجمهورية سيتوجه عصر اليوم إلى تركيا.

وبشان برنامج زيارة الرئيس روحاني إلى أنقرة، أوضح إسماعيلي، أن برنامج الزيارة يتضمن فضلا عن المشاركة في اجتماع القمة، اللقاء مع نظيريه الروسي والتركي كلا على حدة للبحث في أحدث أوضاع العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع بلديهما.