تحل اليوم 15 سبتمبر الذكرى 107 لميلاد الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين، فقد ولد بالسويس عام 1912، قدم إسماعيل ياسين، في مسيرته مئات الأعمال الفنية بين المسرح والسينما والمسلسلات الإذاعية، ومن أبرز من عاونه في مسيرته: الكاتب أبو السعود الأبياري والمخرج الكبير فطين عبد الوهاب.

وعشق إسماعيل ياسين، الغناء والموسيقي قبل أن يبدأ رحلته في التمثيل، فكانت أمنيته أن يصبح مطربا مثل الفنان محمد عبد الوهاب، والذي كان يعتبره إسماعيل مثلا أعلى.

وحلم الغناء استمر مع إسماعيل ياسين، بعد دخوله إلى عالم السينما، فقد قدم الكثير من المونولجات والتي كانت بالإضافة للحس الفكاهي لها تتناول بعض القضايا الاجتماعية، وكتب ياسين الألحان لبعض المونولجات.

وفي ذكري ميلاده تستعرض "الشروق" الأعمال التي لحنها إسماعيل ياسين:

1- صاحب السعادة

لحّن اسماعيل ياسين مونولوج "صاحب السعادة وقام بغنائه، وكتب أبو السعود الأبياري كلماته، والذي تبدأ بـ"كلنا عايزين سعادة بس إيه هى السعادة؟ ولا إيه معنى السعادة؟ قل لي يا صاحب السعادة قل لي قل لي"

2-" ما تستعجبش ما تستغربش"

قدم اسماعيل ياسين ألحان مونولوجه الشهير "ما تستعجبش ما تستغربش" من كلمات حسن الخولي.

3- "يا اللي ما شفتش خيبة"

من كلمات مصطفي السيد، لحن وغني اسماعيل ياسين مونولوج "يا اللي ما شفتش خيبة"، والذي كان ناقش معاناة شاب مع حبيبته في طابع فكاهي.

4-"لت وعجن"

قدم اسماعيل ياسين ألحان المونولوج "لت وعجن"، من كلمات لشاعر الغنائي الكبير "محمد عثمان خليفة" أو ابن الليل كما اشتهر.

5-"حرب الحما"

قدم إسماعيل ياسين ألحان مونولوج "حرب الحما" من كلمات الشاعر سعد عبد الرحيم.

6- "يا اللي تملي تحسد غيرك"

من كلمات لشاعر "محمد عثمان خليفة" أو ابن الليل، كما اشتهر لحن اسماعيل ياسين مونولوج "يا اللي تملي تحسد غيرك".