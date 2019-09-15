نائب وزير الخارجية الكويتي يبحث مع وزير الخارجية الهندي العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الأحد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في مورالي دهاران، والوفد المرافق له، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في مورالي دهاران، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية سريعة.

وفي سياق آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.